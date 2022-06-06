Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın ile henüz anlaşmaya sağlayamazken, bu futbolcunun yerine ise gündeme geçen sezon Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu geldi.



GÜVEN YALÇIN İÇİN ISRARCI OLUNMAYACAK



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimine her gün yeni bir istekle gelen ve henüz imza atmayan 23 yaşındaki Güven Yalçın için ısrarcı olunmayacak. Ayrıca Güven Yalçın'a sunulan son teklif de değiştirilmeyecek.



BRENTFORD HALİL KARARINI VERDİ



Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sürecin olumsuz sonlanması halinde Halil Dervişoğlu'na yönelmeyi düşünüyor. Premier Lig ekibi Brentford'un yeni sezonda kadroda düşünmediği milli futbolcu için henüz bir resmi görüşme olmasa da ilerleyen günlerde Güven Yalçın gündeminin tamamen ortadan kalkması halinde yerine Türk oyuncu takviyesi yapılacak. O hamlenin de ilk etapta Halil olması bekleniyor.



"GALATASARAY İÇİN SAVAŞTIK" DEMİŞTİ



Geçen sezon Halil Dervişoğlu Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 33 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, "Halil'e birçok teklif gelmişti ama biz Galatasaray'a transfer olmak için adeta savaştık" demişti. Halil'in İngiliz ekibiyle kontratı 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.



GÜVEN YALÇIN'IN PERFORMANSI



2020-21 sezonunda İtalyan ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, Çizme'de beklentilerin altında kalmıştı. Geçen sezon Beşiktaş'a dönen Güven, 2021-22 sezonunda siyah-beyazlı formayla 33 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.





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