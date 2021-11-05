Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta bu maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda son oynanan Sporting Lizbon maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Domagoj Vida ve Kevin N'Koudou maç kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Fabrice N'Sakala ile Can Bozdoğan ise kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu:
Siyah-beyazlılarda son oynanan Sporting Lizbon maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Domagoj Vida ve Kevin N'Koudou maç kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Fabrice N'Sakala ile Can Bozdoğan ise kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu: