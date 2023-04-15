Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde sürpriz

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde sürpriz
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15 Nisan 2023 15:28
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı. Siyah beyazlı ekipte 4 Şubat'tan bu yana herhangi bir resmi maçta forma giymeyen Kevin N'Koudou, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosuna alındı.

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu;


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