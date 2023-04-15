Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde sürpriz

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunandışındave sarı kart cezalısıde kadroda yer. Siyah beyazlı ekipte 4 Şubat'tan bu yana herhangi bir resmi maçta forma giymeyen, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından