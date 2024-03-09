Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğu açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
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09 Mart 2024 14:51
Beşiktaş'ın 2024 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Oldukça geniş katılımın olduğu toplantı kulüp üyeliğinde 50'inci yılını dolduran üyelere plaket verilmesiyle başladı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Divan Kurulu faaliyetlerinin okunmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu üyesi Özgür Şentürk toplam borcu ve mali tabloları açıkladı.

Bu açıklamaya göre Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL belirtildi.

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