Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta taraftarlar alınacak isimlere kilitlenirken, Şenol Güneş'in çok istediği Jean Onana için de gaza basıldı.
PAZARLIĞA GİRİLDİ
Jean Onana için Lens kulübüyle Romain Saiss takasını gündeme getiren Beşiktaş istediği sonucu elde edemedi. Bunun üzerinde Beşiktaş 3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak Fransız kulübü 5 milyon istedi.
Bu rakamı yüksek bulan Beşiktaş bonservis bedelini aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine girdi.
TEKLİF YANITSIZ KADLI
Şenol Güneş'in oyuncuyu çok istemesinden dolayı 5 milyon euro'luk teklifi kabul eden Beşiktaş bu bonservis bedelinin yüksek olmasında dolayı 4 yıla yayarak ödeyelim teklifi yaptı. Ancak Fransız kulübünden bu teklife herhangi bir yanıt gelmedi.
23 yaşındaki orta saha Jean Onana'nında takımıyla görüşüp ayrılmak istediğini söylemesi herhangi bir etki yaratmadı.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maça çıkan Jean Onana bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
PAZARLIĞA GİRİLDİ
Jean Onana için Lens kulübüyle Romain Saiss takasını gündeme getiren Beşiktaş istediği sonucu elde edemedi. Bunun üzerinde Beşiktaş 3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak Fransız kulübü 5 milyon istedi.
Bu rakamı yüksek bulan Beşiktaş bonservis bedelini aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine girdi.
TEKLİF YANITSIZ KADLI
Şenol Güneş'in oyuncuyu çok istemesinden dolayı 5 milyon euro'luk teklifi kabul eden Beşiktaş bu bonservis bedelinin yüksek olmasında dolayı 4 yıla yayarak ödeyelim teklifi yaptı. Ancak Fransız kulübünden bu teklife herhangi bir yanıt gelmedi.
23 yaşındaki orta saha Jean Onana'nında takımıyla görüşüp ayrılmak istediğini söylemesi herhangi bir etki yaratmadı.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maça çıkan Jean Onana bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.