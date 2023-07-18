sessizliğini koruyantaraftarlar alınacak isimlere kilitlenirken, Şenol Güneş'in çok istediğiiçin de gaza basıldı.için Lens kulübüyle Romain Saiss takasını gündeme getiren Beşiktaş istediği sonucu elde edemedi. Bunun üzerinde3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak Fransız kulübü 5 milyon istedi.Bu rakamı yüksek bulanbedelini aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine girdi.Şenol Güneş'in oyuncuyu çok istemesinden dolayı 5 milyon euro'luk teklifi kabul edenbu bonservis bedelinin yüksek olmasında dolayı 4 yıla yayarak ödeyelimyaptı. Ancak Fransız kulübünden bu teklife herhangi bir yanıt gelmedi.23 yaşındaki orta saha'nında takımıyla görüşüp ayrılmak istediğini söylemesi herhangi bir etki yaratmadı.Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maça çıkanbu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.