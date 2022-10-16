Beşiktaş'ın tek rakibi Manchester City!

Valerien Ismael ile Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Beşiktaş, ilk 9 haftadaki savunma performansıyla Premier Lig devi Manchester City ile yarışıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın tek rakibi Manchester City!
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16 Ekim 2022 14:43
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ligin ilk 9 haftasında savunmadaki performansıyla dikkatleri çekti. Siyah-beyazlılar, Avrupa takımları ile yarış halinde.

RAKİBE 7.4 ŞUT İZNİ

Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda rakiplerine sadece 7.4 şut izni veren Beşiktaş, bu istatistiğiyle Avrupa'nın 5 büyük liginde 2. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ CITY

İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da yer alan tüm ekipleri geride bırakan Beşiktaş'ın önündeki tek ekip Premier Lig temsilcisi Manchester City oldu.

Pep Guardiola'nın takımının rakipleri ortalama 6.3 şut atabildi. Arsenal de Beşiktaş gibi rakiplerine sadece 7.4 şut izni tanıdı. 

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