RAKİBE 7.4 ŞUT İZNİ

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ CITY

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ligin ilk 9 haftasında savunmadaki performansıyla dikkatleri çekti. Siyah-beyazlılar, Avrupa takımları ile yarış halinde.Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda rakiplerine sadece 7.4 şut izni veren Beşiktaş, bu istatistiğiyle Avrupa'nın 5 büyük liginde 2. sırada yer alıyor.İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da yer alan tüm ekipleri geride bırakan Beşiktaş'ın önündeki tek ekip Premier Lig temsilcisi Manchester City oldu.Pep Guardiola'nın takımının rakipleri ortalama 6.3 şut atabildi. Arsenal de Beşiktaş gibi rakiplerine sadece 7.4 şut izni tanıdı.