Spor Toto Süper Lig'de 32. haftayı 4-1'lik Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta hedef seri galibiyetler... Yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk iç saha maçından farklı galibiyetle ayrılarak puanını 50'ye yükselten Siyah- Beyazlılar, Avrupa kupalarında boy göstermek için kalan maçlardan maksimum puanla ayrılmak istiyor. Ligde 4. sıradaki Başakşehir ile arasında 3 puanlık fark bulunan Kara Kartal, oynayacağı müsabakalarda seri yakalayarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş, ligi 3 veya 4. sırada bitirirse ön elemeyle Konferans Ligi'nin yolunu tutacak.



Zorlu maçlar iç sahada



Ligin kalan 6 haftasında Giresunspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Fenerbahçe , Göztepe ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Siyah- Beyazlılar, taraftarının önünde Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Konyaspor'u ağırlayacak. Deplasmanda küme düşme hattının 10 puan üzerindeki Giresunspor ve 12 puan yukarısındaki Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 27 puanla 19. sırada yer alan ve zor günler geçiren Göztepe ile de 37. haftada son deplasman mücadelesine çıkacak. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile 9, 3. Konyaspor ile de 8 puan fark olan Beşiktaş, bu iki rakibiyle de taraftarının önünde karşı karşıya gelecek. Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen ve seri galibiyetler hedefleyen Valerien Ismael'in ekibi, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.



BEŞİKTAŞ'IN LİGDE KALAN MAÇLARI



Giresunspor (d)



Kasımpaşa



Kayserispor (d)



Fenerbahçe



Göztepe (d)



Konyaspor











