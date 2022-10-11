TAYFUR İÇİN KARAR VERİLDİ

2 YILLIK YENİ ANLAŞMA YOLDA

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kiralık olarak katmıştı. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili verdiği karar ortaya çıktı.Normal şartlarda sol bek hattı için alınan Tayfur, sağ bek ve orta sahadaki etkili futboluna bir de sağ ön bölgesini de ekledi. Giresunspor karşılaşmasında Jackson Muleka'nın yerine ilk 11'de başlayan Tayfur, mücadeleci görüntüsü ve yüksek formuyla teknik direktör Valerien Ismael'i memnun etti. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere yönetimin de kendisinden oldukça memnun olduğu Tayfur için şimdiden karar verildi.Siyah-beyazlılar, Beşiktaş'a olan yüksek aidiyet duygusuna ek olarak başarılı performansı ve saha dışındaki duruşuyla da alkış toplayan Tayfur'un bonservisini almaya şimdiden yeşil ışık yaktı. Sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin Alanyaspor'dan alınması ve Tayfur'la 2 yıllık yeni bir anlaşma yapılması planlanıyor.