Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl pazarlığı sürüyor

Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Tayfur Bingöl, lig bitimiyle takımına geri dönmüştü.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak için girişimlerde bulunan yönetim, Alanyaspor'a son olarak 500 bin Euro teklif etmişti. 1 milyon Euro'da ısrarcı olan Akdeniz ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.
4 GOLE KATKI
Tayfur Bingöl, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak için girişimlerde bulunan yönetim, Alanyaspor'a son olarak 500 bin Euro teklif etmişti. 1 milyon Euro'da ısrarcı olan Akdeniz ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.
4 GOLE KATKI
Tayfur Bingöl, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti.