Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl pazarlığı sürüyor

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda tutulmasını istediği Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor'dan transferi adına pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl pazarlığı sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2023 10:20
Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Tayfur Bingöl, lig bitimiyle takımına geri dönmüştü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak için girişimlerde bulunan yönetim, Alanyaspor'a son olarak 500 bin Euro teklif etmişti. 1 milyon Euro'da ısrarcı olan Akdeniz ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.

4 GOLE KATKI 

Tayfur Bingöl, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery