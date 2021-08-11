Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Sezon



O



G



B



M



A



Y



P



63



2082



1132



564



386



3424



1782



3517





O



G



B



M



A



Y



P



30



23



7



0



58



20



76





O



G



B



M



A



Y



P



30



5



17



8



25



32



27





Sezon



Derecesi



O



G



B



M



A



Y



P



1959



-



14



8



2



4



22



17



18



1959-60



Şampiyon



38



29



7



2



68



15



65



1960-61



3.



38



22



11



5



61



26



55



1961-62



3.



38



16



16



6



48



24



48



1962-63



2.



42



29



10



3



92



27



68



1963-64



2.



34



22



8



4



57



19



52



1964-65



2.



30



16



9



5



46



17



41



1965-66



Şampiyon



30



20



8



2



52



16



48



1966-67



Şampiyon



32



16



13



3



44



15



45



1967-68



2.



32



15



12



5



42



24



42



1968-69



3.



30



14



10



6



30



20



38



1969-70



9.



30



10



10



10



26



26



30



1970-71



6.



30



10



13



7



31



20



33



1971-72



4.



30



12



10



8



28



23



34



1972-73



6.



30



9



13



8



14



18



31



1973-74



2.



30



13



14



3



34



19



40



1974-75



5.



30



11



11



8



29



24



33



1975-76



11.



30



5



17



8



25



32



27



1976-77



4.



30



13



7



10



35



24



33



1977-78



5.



30



12



8



10



33



29



32



1978-79



9.



30



10



9



11



33



32



29



1979-80



11.



30



8



13



9



25



27



29



1980-81



5.



30



12



7



11



27



33



31



1981-82



Şampiyon



32



14



16



2



38



17



44



1982-83



5.



34



16



7



11



49



30



39



1983-84



4.



34



17



10



7



40



21



44



1984-85



2.



34



19



12



3



49



19



50



1985-86



Şampiyon



36



22



12



2



65



21



56



1986-87



2.



36



23



7



6



67



26



53



1987-88



2.



38



22



12



4



68



29



78



1988-89



2.



36



25



8



3



81



21



83



1989-90



Şampiyon



34



23



6



5



77



20



75



1990-91



Şampiyon



30



20



9



1



63



24



69



1991-92



Şampiyon



30



23



7



0



58



20



76



1992-93



2.



30



19



9



2



68



23



66



1993-94



4.



30



16



6



8



58



30



54



1994-95



Şampiyon



34



24



7



3



80



26



79



1995-96



3.



34



22



3



9



74



46



69



1996-97



2.



34



22



8



4



88



26



74



1997-98



6.



34



13



9



12



56



40



48



1998-99



2.



34



23



8



3



58



27



77



1999-00



2.



34



23



6



5



74



27



75



2000-01



4.



34



19



7



8



68



48



64



2001-02



3.



34



18



8



8



69



39



62



2002-03



Şampiyon



34



26



7



1



63



21



85



2003-04



3.



34



18



8



8



65



45



62



2004-05



4.



34



20



9



5



70



39



69



2005-06



3.



34



15



9



10



52



39



54



2006-07



2.



34



18



7



9



43



32



61



2007-08



3.



34



23



4



7



58



32



73



2008-09



Şampiyon



34



21



8



5



60



30



71



2009-10



4.



34



18



10



6



47



25



64



2010-11



5.



34



15



9



10



53



36



54



2011-12



4.



40



16



12



12



55



47



60



2012-13



3.



34



16



10



8



63



49



58



2013-14



3.



34



17



11



6



53



33



62



2014-15



3.



34



21



6



7



55



32



69



2015-16



Şampiyon



34



25



4



5



75



35



79



2016-17



Şampiyon



34



23



8



3



73



30



77



2017-18



4.



34



21



8



5



69



30



71



2018-19 3. 34 19 8 7 72 46 65 2019-20 3. 34 19 5 10 59 40 62 2020-21 Şampiyon 40 26 6 8 89 44 84

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak son şampiyon Beşiktaş, 64. kez mücadele edeceği organizasyonda 16 kez kupayı müzesine götürdü.Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980En iyi sezonu: 1991-1992En kötü sezonu: 1975-1976En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)En çok gol attığı sezon: 2020-2021 (40 maçta 89 gol)En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 63 sezondaki performansı şöyle:Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.