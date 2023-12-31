Beşiktaş'ın stoper hedefi: Koray Günter

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen Koray Günter ile görüşmelere başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın stoper hedefi: Koray Günter
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2023 11:44
Sağ stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gündeme tanıdık bir isim geldi: Koray Günter

Galatasaray'da da bir dönem oynayan, bu sezon Hellas Verona'da süre bulamayan 29 yaşındaki stoperin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Koray Günter'in Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery