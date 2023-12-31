Sağ stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gündeme tanıdık bir isim geldi: Koray Günter
Galatasaray'da da bir dönem oynayan, bu sezon Hellas Verona'da süre bulamayan 29 yaşındaki stoperin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Koray Günter'in Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da da bir dönem oynayan, bu sezon Hellas Verona'da süre bulamayan 29 yaşındaki stoperin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Koray Günter'in Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.