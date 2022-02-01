Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti...



Vida ve Welinton'u sezon sonunda göndermeyi planlayan Beşiktaş'a Faslı yıldızdan olumlu yanıt geldi.



Portekiz kulübünden 1.2 milyon Euro kazanan Feddal'a Siyah-Beyazlılar'ın aynı parayı teklif ettiği öğrenildi. Henüz teknik direktör konusunda net bir gelişme yaşanmazken, Feddal'la görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.



Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını ve bu isimleri kampa yetiştireceklerini söylemişti.





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