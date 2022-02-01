Beşiktaş'ın Sporting'den transfer hedefi

Sezon sonunda Vida ve Welinton'la yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş aradığı stoperi Portekiz'de buldu... Kartal, Sporting'le olan sözleşmesi sona erecek olan Zouhair Feddal'a teklif yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Sporting'den transfer hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2022 11:11
Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti...

Vida ve Welinton'u sezon sonunda göndermeyi planlayan Beşiktaş'a Faslı yıldızdan olumlu yanıt geldi.

Portekiz kulübünden 1.2 milyon Euro kazanan Feddal'a Siyah-Beyazlılar'ın aynı parayı teklif ettiği öğrenildi. Henüz teknik direktör konusunda net bir gelişme yaşanmazken, Feddal'la görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını ve bu isimleri kampa yetiştireceklerini söylemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.