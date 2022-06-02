Beşiktaş'ın Sörloth umutları yeşerdi

7 MİLYONU BEĞENMEDİLER 11 İSTEDİLER

Transferde önceliği forvete veren Beşiktaş'ın ilk hedefi olantransferi Leipzig'in bonservis ücreti konusunda indirime gitmemesi nedeniyleNorveçli golcüde sürpriz bir gelişme yaşandı, Beşiktaş Sportif Direktörüile görüşen Sörloth, bonservisinin alınmasını, yıllık ücret konusunda problem çıkarmayacağını iletti. Kazancı ile direkt temas kuran 26 yaşındaki oyuncunun,dedi.Futbolda olgun döneminde olduğunu Kazancı'ya ileten Sörloth'un,ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi, Leipzig ile tekrar masaya oturma kararı aldı.Siyah-beyazlılar 7 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerisine olumsuz yanıt veren ve 11 milyon euro garanti ücret talep eden Alman ekibini ikna etmek için şartlarını güncelleyip yeni teklifini iletecek.