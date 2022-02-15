Beşiktaş'ın son eseri! 'Kerem Kalafat'

Beşiktaş'ta Rosier'in yokluğunda teknik direktör Önder Karaveli, kulübün alt yapısından yetişen Kerem Kalafat'a ilk 11'de şans verdi.



Sağ bekte forma giyen Kerem, bu sezonun ilk yarısını 2. Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor'da kiralık olarak geçirmişti. Karaveli'nin de talimatıyla Beşiktaş 'a geri dönen Kerem, Süper Lig kariyerindeki ilk karşılaşmasını zorlu Adana Demirspor deplasmanında giydi.



Oyunda kaldığı süre boyunca oldukça başarılı bir performans ortaya koyan ve Rosier'i aratmayan genç futbolcu, 31. dakikada Kara Kartal'ın atağında hücuma çıktı ve sağ kanatta topla buluştu.



Şanssızlık yaşadı ve çıktı



Klas bir orta yapan 20 yaşındaki oyuncu, Alex Texeira'nın takımını 1-0 öne geçiren golünde pası verdi. Böylece Kerem, ilk Süper Lig sınavında ilk asistine imzasını atmış oldu. Ancak Kerem, ilk maçında bir şanssızlık yaşadı. Kasığında çekme hisseden genç futbolcu, 66. dakikada yerini Mehmet Topal'a bırakmak zorunda kaldı. Mehmet orta sahaya geçerken, mücadeleye bu pozisyonda başlayan Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal ise sağ bek olarak 90 dakikayı tamamladı.









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