DENAYER İLE SIKI PAZARLIK YAPILDI

DENAYER BEŞİKTAŞ İLE İMZALAYACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş stoper hattında zorunlu olarak görülen yabancı stoper takviyesi konusunda rotasını Jason Denayer olarak belirledi. Futbolcu, siyah-beyazlılara artık çok yakın.Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'la yollarını ayırması sonrasında boşa çıkan 27 yaşındaki Belçikalı stoperle, 2.5 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar, 1.6 milyon euro seviyesine geriledi.İlk etapta yüksek maaş artı imza parası talep eden oyuncuyu yaklaşık 1 milyon euro indirim yapmaya ikna eden yöneticilerin, başka bir çıkış formülü bulunamaması halinde Denayer'e imza attırması planlanıyor.