Beşiktaş'ın serisi sona erdi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'daki yenilmezlik serisi de sona erdi. Siyah-beyazlılar, Lugano maçından önce Avrupa'da oynadığı 7 maçta mağlubiyet almamıştı.
Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayıp Avrupa'da tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşmıştı. Siyah-beyazlı takımın o sezonki serisi 3-1'lik Porto yenilgisiyle sona ermişti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'daki yenilmezlik serisi de sona erdi. Siyah-beyazlılar, Lugano maçından önce Avrupa'da oynadığı 7 maçta mağlubiyet almamıştı.
Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayıp Avrupa'da tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşmıştı. Siyah-beyazlı takımın o sezonki serisi 3-1'lik Porto yenilgisiyle sona ermişti.