Beşiktaş'ın serisi sona erdi!

Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ın Avrupa'daki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın serisi sona erdi!
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06 Ekim 2023 01:08
Son güncelleme 06 Ekim 2023 01:09
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'daki yenilmezlik serisi de sona erdi. Siyah-beyazlılar, Lugano maçından önce Avrupa'da oynadığı 7 maçta mağlubiyet almamıştı.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayıp Avrupa'da tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşmıştı. Siyah-beyazlı takımın o sezonki serisi 3-1'lik Porto yenilgisiyle sona ermişti.

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