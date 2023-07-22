Beşiktaş'ın şansı düşük

Beşiktaş'ın, UEFA Konferns Ligi'nin play-off turunda seri başı olma ihtimali var ancak bu oldukça düşük bir ihtimal.
İkinci ön eleme turunda 18 takımdan 9'unun elenmesi gerekiyor.
Elenmesi gereken takımlar şöyle: Fenerbahçe, Club Brugge, Az Alkmaar, Gent, Dinamo Kiev, Cluj, Midtjylland, Partizan, PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Victoria Plzen, Bodo Glimt, Lech Poznan, Rapid Wien, Hapoel Beer-Sheva, Djurgardens ve APOEL.
İkinci ön eleme turunda 18 takımdan 9'unun elenmesi gerekiyor.
Elenmesi gereken takımlar şöyle: Fenerbahçe, Club Brugge, Az Alkmaar, Gent, Dinamo Kiev, Cluj, Midtjylland, Partizan, PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Victoria Plzen, Bodo Glimt, Lech Poznan, Rapid Wien, Hapoel Beer-Sheva, Djurgardens ve APOEL.