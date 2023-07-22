Beşiktaş'ın şansı düşük

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ın seri başı olma ihtimali düşük.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın şansı düşük
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22 Temmuz 2023 10:12
Beşiktaş'ın, UEFA Konferns Ligi'nin play-off turunda seri başı olma ihtimali var ancak bu oldukça düşük bir ihtimal.

İkinci ön eleme turunda 18 takımdan 9'unun elenmesi gerekiyor.

Elenmesi gereken takımlar şöyle: Fenerbahçe, Club Brugge, Az Alkmaar, Gent, Dinamo Kiev, Cluj, Midtjylland, Partizan, PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Victoria Plzen, Bodo Glimt, Lech Poznan, Rapid Wien, Hapoel Beer-Sheva, Djurgardens ve APOEL.

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