Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi planı!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta bu sezon işler istendiği gibi gitmiyor. Siyah beyazlı ekip, Galatasaray maçı da dahil olarak kalan maçları en iyi şekilde bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi planı!
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09 Mart 2022 10:27
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon çifte sevinç yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yeni döneme 3 kulvarda da başarı hedefiyle başlamıştı.

Ancak ilk olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır çekerek elenen, ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında erkenden havlu atan Kara Kartal, hoca değişimi sonrasında Türkiye Kupası'ndan da elendi.

Bu gelişmeler sonrasında önceki gün Başakşehir'le de 2-2 berabere kalarak ikincilik şansını da zora sokan Kara Kartal'da tüm hedef, kalan haftalarda maksimum puanı toplayarak sezonu Şampiyonlar Ligi potasında kapatmak üzerine yapıldı.

Bu doğrultuda pazartesi günü Aslantepe'de oynanacak Galatasaray mücadelesini kritik bir eşik olarak gören Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, derbiyi kazanıp takımını tekrar çıkışa geçirmek istiyor.

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