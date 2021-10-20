Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı para!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. 90 dakika, konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş puansız son sırada yer aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet başına 2.8 milyon Euro (30.3 milyon TL), beraberlik başına ise 930 bin Euro (11 milyon TL) ödül veriliyor.



Kara Kartal, 2017-18 sezonunda olduğu gibi gruba 3'te 3 yaparak başlasaydı kasasına tam 91 milyon TL koyacaktı. Ancak Siyah- Beyazlılar, 3 maçta sıfır çekti. Böylece çok önemli sayılabilecek miktardaki para ödülünü kaçırdı.



Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu



1- Ajax / 9 puan



2- Borussia Dortmund / 6 puan



3- Sporting Lizbon / 3 puan



4- Beşiktaş / 0 puan





İLGİLİ VİDEO