Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları 26 Ağustos 2021 Perşembe günü, İstanbul'daki programla çekilecek. Peki, şampiyonlar ligi torbaları nasıl, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri
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24 Ağustos 2021 12:40
Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarından temsil edecek. Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor. 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Play Off'ların tamamlanmasının ardından, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve devler ligi grupları belli olacak.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Peki, Beşiktaş hangi torbada, hangi torbada, hangi takımlar var, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte bu soruların yanıtları...

Shakhtar, Salzburg, Benfica...

Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak, eğer Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak. Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi. Benfica ise PSV'yi evinde 2-1 mağlup etti.

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk*

RB Leipzig

Salzburg*

Benfica*

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb*

Club Brugge

Young Boys*

Milan

Ludogorets

Wolfsburg

"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.


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