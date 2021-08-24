Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarından temsil edecek. Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor. 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Play Off'ların tamamlanmasının ardından, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve devler ligi grupları belli olacak.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Peki, Beşiktaş hangi torbada, hangi torbada, hangi takımlar var, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte bu soruların yanıtları...
Shakhtar, Salzburg, Benfica...
Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak, eğer Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak. Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi. Benfica ise PSV'yi evinde 2-1 mağlup etti.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk*
RB Leipzig
Salzburg*
Benfica*
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Dinamo Zagreb*
Club Brugge
Young Boys*
Milan
Ludogorets
Wolfsburg
"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Peki, Beşiktaş hangi torbada, hangi torbada, hangi takımlar var, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte bu soruların yanıtları...
Shakhtar, Salzburg, Benfica...
Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak, eğer Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak. Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi. Benfica ise PSV'yi evinde 2-1 mağlup etti.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk*
RB Leipzig
Salzburg*
Benfica*
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Dinamo Zagreb*
Club Brugge
Young Boys*
Milan
Ludogorets
Wolfsburg
"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.