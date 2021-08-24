Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarından temsil edecek. Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor. 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Play Off'ların tamamlanmasının ardından, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve devler ligi grupları belli olacak.



Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.



Peki, Beşiktaş hangi torbada, hangi torbada, hangi takımlar var, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte bu soruların yanıtları...



Shakhtar, Salzburg, Benfica...



Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak, eğer Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak. Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi. Benfica ise PSV'yi evinde 2-1 mağlup etti.



1. TORBA



Chelsea



Villarreal



Atletico Madrid



Manchester City



Bayern Münih



Inter



Lille



Sporting Lizbon



2. TORBA



Real Madrid



Barcelona



Juventus



Manchester United



PSG



Liverpool



Sevilla



Borussia Dortmund



3. TORBA



Porto



Ajax



Shakhtar Donetsk*



RB Leipzig



Salzburg*



Benfica*



Atalanta



Zenit



4. TORBA



BEŞİKTAŞ



Dinamo Kiev



Dinamo Zagreb*



Club Brugge



Young Boys*



Milan



Ludogorets



Wolfsburg



"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.



