Beşiktaş, gerçekleştirilecek törenle yeni sezonu açacak ve İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU



Siyah-beyazlılar bu karşılaşmaya Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst 11'iyle çıkacak. Sampdoria ise Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincón, Sabiri, Leris, Caputo kadrosuyla mücadele edecek.



SAMPDORIA'NIN 11'İ



İtalyan ekibi Sampdoria ise, Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Leris; Caputo 11'i ile sahaya çıkacak.



SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ



Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde geçen sezon ve hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla sahaya çıkıyordu. Yeni sezon öncesi oynanacak son hazırlık maçı olan Sampdoria karşılaşmasında ise Beşiktaş 4'lü savunma ile oynayacak.



BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI



Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 9 Temmuz'da Werder Bremen'e karşı oynamış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İkinci maçta Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan siyah beyazlı takım 15 Temmuz'da Mainz'ı 1-0 yenerken 23 Temmuz'da Wolves'a 3-0 mağlup oldu ve son olarak 26 Temmuz'da Alaves'a 2-1 yenildi.





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