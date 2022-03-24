Beşiktaş'ın sambacıları tatilde!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Josef de Souza ve Alex Teixeira milli arada verilen izinde soluğu tatilde aldı.



Aileleri ve arkadaşları ile tatil çıkan Brezilyalı futbolcular, fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkilinin gönderileri siyah-beyazlı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





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