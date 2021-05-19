Hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte zafer yaşayan Siyah-Beyazlılar transferde de bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor... Gelecek ve gidecek isimler nedeniyle transferi yoğun geçirecek olan Kara Kartal'da ilk etapta Dorukhan'la sözleşme yenilenmeyecek, Mensah'ın da 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Orta alanda oluşan bu boşluk ise Salih'lerle kapanacak!



'Defteri kapattık' dedi ama...



Alanyaspor ile kontratı biten ve boşa çıkacak olan Salih Uçan'ı adeta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elinden kaparak anlaşan Kara Kartal, Köln'le sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan için de girişimlerine hız verdi. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları önceki gün, "Salih Özcan için konuşulan rakamları biz veremeyiz. O defteri kapattık" demişti. Bu restin işe yaradığı ve oyuncu cephesinin görüşmelere daha ılımlı devam ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde hem Salih Uçan hem de Salih Özcan'ın gelecekleri netleşecek.



