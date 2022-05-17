Beşiktaş'ın rotasındaki 2 yerli stoper!

Uzun süredir Konyaspor'un milli oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın peşinde olan Beşiktaş, oyuncudan olumlu geri dönüş alsa da bonservis engeline takılmış durumda.



27 yaşındaki stoper için ilk görüşmelerde 7 milyon Euro'dan kapıyı açan Konyaspor, son temaslarda 5 milyon Euro'ya kadar inse de aradaki uçurum devam ediyor. 2 milyon Euro'luk önerisi reddedilen siyah-beyazlılar, bu transfer için bekleyişini sürdürürken alternatif isimler de masada olmaya devam ediyor.



YENİ ADAYLAR: KORAY VE SAMET



İtalya'da Verona forması giyen Koray Günter, bu isimlerin başında gelirken Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın da gündeme gelen isimlerden...







