Beşiktaş'ın rotasındaki 2 yerli stoper!

Abdulkerim Bardakçı transferinde mesafe kat edemeyen Beşiktaş, rotasını Koray Günter ve Samet Akaydın'a çevirdi.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın rotasındaki 2 yerli stoper!
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17 Mayıs 2022 14:27
Uzun süredir Konyaspor'un milli oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın peşinde olan Beşiktaş, oyuncudan olumlu geri dönüş alsa da bonservis engeline takılmış durumda.

27 yaşındaki stoper için ilk görüşmelerde 7 milyon Euro'dan kapıyı açan Konyaspor, son temaslarda 5 milyon Euro'ya kadar inse de aradaki uçurum devam ediyor. 2 milyon Euro'luk önerisi reddedilen siyah-beyazlılar, bu transfer için bekleyişini sürdürürken alternatif isimler de masada olmaya devam ediyor.

YENİ ADAYLAR: KORAY VE SAMET

İtalya'da Verona forması giyen Koray Günter, bu isimlerin başında gelirken Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın da gündeme gelen isimlerden... 

 

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