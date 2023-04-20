Beşiktaş'ın Rosier için istediği rakam

Beşiktaş'ın, İtalyan ekibi Monza'nın talip olduğu Valentin Rosier için istediği bonservis belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Rosier için istediği rakam
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20 Nisan 2023 14:04
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın sakatlanmasının ardından performansı düşen ve formasını Onur Bulut'a kaptıran Valentin Rosier ile İtalya Serie A takımlarından Monza'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.

RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR

Çizme ekibinin sezon sonunda Fransız sağ bek için resmi teklif yapacağı bildirildi.

5 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Yönetimin Rosier için beklentisi ise 5 milyon euro.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 lig maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı. 

 
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