Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın sakatlanmasının ardından performansı düşen ve formasını Onur Bulut'a kaptıran Valentin Rosier ile İtalya Serie A takımlarından Monza'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.Çizme ekibinin sezon sonunda Fransız sağ bek için resmi teklif yapacağı bildirildi.Yönetimin Rosier için beklentisi ise 5 milyon euro.Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 lig maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı.