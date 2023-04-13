Beşiktaş'ın Romain Saiss için istediği bonservis bedeli!

Beşiktaş'ta yüksek oyuncu kalitesine rağmen özellikle ligde istediği gibi yoluna devam edemese de oyuncularının etkili performansları sonrasında özellikle 3 isim konusunda İngiltere'den yoğun markaj altında...



Bu futbolcuların başında Romain Saiss geliyor... Ara transfer döneminin son gününe kadar Nottingham Forest'in hedefleri arasında yer alan Faslı stoperin, lig bitiminde bu kulübe katılma ihtimali oldukça yüksek. Beşiktaş, bu transferden 4 milyon Euro civarı bir bonservis bekliyor.



Takımda tutmak istiyorlar



Nathan Redmond da Premier Lig pazarının gözdelerinden... Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz futbolcuyla şimdiden Bournemouth ve Crystal Palace ilgileniyor. Ancak Kara Kartal, performansından memnun olduğu Redmond'u takımda tutmayı planlıyor.





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