Beşiktaş'ın, Renato Sanches ısrarı sürüyor

Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerinde gelen Renato Sanches için ısrar sürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın, Renato Sanches ısrarı sürüyor
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12 Ocak 2024 19:06
Beşiktaş, Jonas Svensson transferinin ardından takviye çalışmaları sürüyor.

Jean Onana ile yollarını ayıran Beşiktaş orta saha transferi için harekete geçti.

ISRAR SÜRÜYOR

Foot Mercto'nun haberine göre Beşiktaş, Paris Saint-Germain'den kiralık oalrrak Roma'ya transfer olan ancak istediği forma süresini bulmakta zorlanan Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un bu transferde etkili olabileceği ve 26 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'a sıcak bakabileceği de söylendi.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in, Renato Sanches'in takımda forma şansı bulamayacağı için bonservisli şekilde takımdan ayrılmasına da sıcak baktığı iddia edildi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Roma formasını yalnızca 9 kez giyebilen Renato Sanches bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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