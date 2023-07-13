Beşiktaş'ın rakipleri yenişemedi!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibinin belli olacağı eşleşmede Tirana ile Dinamo Batumi 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın rakipleri yenişemedi!
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13 Temmuz 2023 23:01
Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibinin belli olacağı eşleşmede Tirana ile Dinamo Batumi karşı karşıya geldi.

Al Albania Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Dinamo Batumi'nin golü 66. dakikada Flamarion'dan geldi. Tirana ise 90+3. dakikada Lushkja ile eşitliği yakaladı.

Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı maçın rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.

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