Beşiktaş'ın rakipleri yenişemedi!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibinin belli olacağı eşleşmede Tirana ile Dinamo Batumi karşı karşıya geldi.
Al Albania Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Dinamo Batumi'nin golü 66. dakikada Flamarion'dan geldi. Tirana ise 90+3. dakikada Lushkja ile eşitliği yakaladı.
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı maçın rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.
Al Albania Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Dinamo Batumi'nin golü 66. dakikada Flamarion'dan geldi. Tirana ise 90+3. dakikada Lushkja ile eşitliği yakaladı.
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı maçın rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.