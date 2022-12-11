Dünya Kupası için arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, buradaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor.



Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçta bir başka Beçika temsilcisi Westerlo ile karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş'ın Westerlo ile oynayacağı hazırlık karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve S Spor 2 ile S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.



Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı hazırlık karşılaşmalarında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmiş, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.





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