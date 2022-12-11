X

Beşiktaş'ın rakibi Westerlo

Beşiktaş, Antalya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ın rakibi Westerlo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2022 09:27
Dünya Kupası için arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, buradaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçta bir başka Beçika temsilcisi Westerlo ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Westerlo ile oynayacağı hazırlık karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve S Spor 2 ile S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı hazırlık karşılaşmalarında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmiş, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ