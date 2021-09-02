Beşiktaş'ın rakibi Ümraniyespor

Süper Lig'de 3. haftanın sona ermesiyle birlikte milli araya girildi. Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak

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Beşiktaş'ın rakibi Ümraniyespor
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02 Eylül 2021 12:17
Beşiktaş milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçları ile sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, TFF 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak.


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