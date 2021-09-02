Beşiktaş'ın rakibi Ümraniyespor

Beşiktaş milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşılaşacak.



Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçları ile sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, TFF 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor'la karşılaşacak.



Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak.



