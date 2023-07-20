Beşiktaş'ın rakibi Tirana oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci turdaki rakibi Arnavut ekibi Tirana oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın rakibi Tirana oldu
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20 Temmuz 2023 22:06
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde rakibi olacak karşılaşmada Dinamo Batumi'yle Tirana karşı karşıya geldi.

Batumi Arena'da oynanan karşılamayı deplasman ekibi Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ve 78. dakikada Ardit Deliu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi takımın tek gol 90. dakikada Tornike Kapanadze'den geldi.

İlk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Deplasmanda rakibini yenmeyi başaran Tirana, UEFA Konferans Ligi 2. turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

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