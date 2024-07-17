Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar Donetsk

Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar Donetsk
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17 Temmuz 2024 08:26
İlk hazırlık maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal olan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Sports Park Radomlje'de oynanacak Beşiktaş - Shakhtar Donetsk mücadelesi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.

Karşılaşmanın Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık mücadelesinde gözler Paulista, Rafa Silva ve İmmobile gibi yeni transferlerde olacak.

van Bronckhorst'un Paulista ve Rafa Silva'ya mücadelede ilk 11'de şans vermesi beklenirken İmmobile'nin ise kampa yeni katılması sebebiyle süre alması beklenmiyor.

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