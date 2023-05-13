Beşiktaş'ın rakibi Sabah FC

Beşiktaş, özel maçta Azerbaycan ekiplerinden Sabah FC ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın rakibi Sabah FC
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13 Mayıs 2023 09:00
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşacak.

Beşiktaş'ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla başlattığı 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası dahilinde oynanacak olan ve tüm gelirinin depremzedeler için yapılan okul projesine aktarılacağı Sabah FC - Beşiktaş kardeşlik maçı 13 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.

Azerbaycan Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Sabah FC, lider Karabağ'ın ardından ligde 2. sırada bulunurken, Beşiktaş ise Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor.

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