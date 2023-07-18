Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlık maçında Mezokovesd ile karşılaşacak. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş-Mezokovesd hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Avusturya'nın Österreich şehrindeki Greisbergers Betten-Arena stadyumunda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.
Beşiktaş-Mezokovesd hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Avusturya'nın Österreich şehrindeki Greisbergers Betten-Arena stadyumunda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.