Beşiktaş'ın rakibi Mezokovesd

Gelecek sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın rakibi Mezokovesd
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18 Temmuz 2023 08:55
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 09:07
Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlık maçında Mezokovesd ile karşılaşacak. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş-Mezokovesd hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Avusturya'nın Österreich şehrindeki Greisbergers Betten-Arena stadyumunda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.

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