Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor!

Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak.
Saat 19.00'daki karşılaşma Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kara Kartallar, üçüncü hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Saat 19.00'daki karşılaşma Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kara Kartallar, üçüncü hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.