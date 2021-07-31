Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor!

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor!
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31 Temmuz 2021 12:33
Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak.

Saat 19.00'daki karşılaşma Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kara Kartallar, üçüncü hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


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