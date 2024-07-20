Beşiktaş'ın rakibi Grazer AK olacak

Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ın rakibi Grazer AK olacak
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20 Temmuz 2024 09:36
Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki Slovenya kampında son karşılaşmasına çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Grazer AK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, bir sonraki karşılaşmada Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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