Beşiktaş'ın rakibi Grazer AK olacak

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki Slovenya kampında son karşılaşmasına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Grazer AK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, bir sonraki karşılaşmada Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Grazer AK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, bir sonraki karşılaşmada Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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