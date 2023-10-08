Beşiktaş'ın rakibi evinde kaybetti!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Lugano, sahasında Servette'ye 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın rakibi evinde kaybetti!
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08 Ekim 2023 17:11
Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Lugano, sahasında Servette ile karşılaştı.

Stadio Comunale di Cornaredo'da oynanan maçı Servette 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 38. dakikada bir dönem Başakşehir forması da giyen Enzo Crivelli'den geldi.

İsviçre Ligi ekibi Lugano, geçtiğimiz hafta Avrupa'da Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti.

BU sonuçla Servette puanını 13'e çıkardı. Lugano ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lugano, Grasshoppers ile oynayacak. Servette ise Basel ile karşılaşacak.

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