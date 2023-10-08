Beşiktaş'ın rakibi evinde kaybetti!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Lugano, sahasında Servette ile karşılaştı.
Stadio Comunale di Cornaredo'da oynanan maçı Servette 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 38. dakikada bir dönem Başakşehir forması da giyen Enzo Crivelli'den geldi.
İsviçre Ligi ekibi Lugano, geçtiğimiz hafta Avrupa'da Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti.
BU sonuçla Servette puanını 13'e çıkardı. Lugano ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lugano, Grasshoppers ile oynayacak. Servette ise Basel ile karşılaşacak.
Stadio Comunale di Cornaredo'da oynanan maçı Servette 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 38. dakikada bir dönem Başakşehir forması da giyen Enzo Crivelli'den geldi.
İsviçre Ligi ekibi Lugano, geçtiğimiz hafta Avrupa'da Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti.
BU sonuçla Servette puanını 13'e çıkardı. Lugano ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lugano, Grasshoppers ile oynayacak. Servette ise Basel ile karşılaşacak.