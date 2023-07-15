Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş ilk maçına çıkıyor.
Siyah-beyazlı takım, bugün (cumartesi) Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Augsburg arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Beşiktaş, diğer hazırlık maçlarında ise 18 Temmuz'da Mezökövesd ve 21 Temmuz'ta Strasbourg ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takım, bugün (cumartesi) Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Augsburg arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Beşiktaş, diğer hazırlık maçlarında ise 18 Temmuz'da Mezökövesd ve 21 Temmuz'ta Strasbourg ile karşılaşacak.