Beşiktaş'ın rakibi Augsburg

Beşiktaş, hazırlık maçında bugün (cumartesi) Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın rakibi Augsburg
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15 Temmuz 2023 09:02
Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş ilk maçına çıkıyor.

Siyah-beyazlı takım, bugün (cumartesi) Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Augsburg arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Beşiktaş, diğer hazırlık maçlarında ise 18 Temmuz'da Mezökövesd ve 21 Temmuz'ta Strasbourg ile karşılaşacak.

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