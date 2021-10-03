Beşiktaş'ın rakibi Ajax, evinde mağlup oldu!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi Eredivisie'de 8. hafta maçında konuk ettiği Utrecht'e 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın rakibi Ajax, evinde mağlup oldu!
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03 Ekim 2021 17:26
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi Eredivisie'de 8. hafta karşılaşmasında Utrecht'i konuk etti.

Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, Utrecht'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 77. dakikada Warmerdam kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 19 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. galibiyetini alan Utrecht ise 17 puanla 2. sırada yer aldı.

Ajax, milli ara sonrasında Heerenveen deplasmanına gidecek. Utrecht ise Alkmaar deplasmanında 3 puan arayacak.


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