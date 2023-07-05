Beşiktaş'ın rakibi Ajax

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Akor Adams transferine Ajax'da dahil oldu ve favori haline geldiler.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın rakibi Ajax
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05 Temmuz 2023 13:21
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren ve şampiyonluk için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Lillestrom takımının santrfor'u Akor Adams'ı kadroya katmak için çalışmalara başlamıştı.

Ancak Hollanda basınında çıkan habere göre Beşiktaş'ın işi zora girdi.

AJAX TALİP OLDU

Hollanda basını Beşiktaş'ın Ajax'la Norveç ekibi Lillestrom'un golcüsü için kapıştığını öne sürdü. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Norveç liginde 11 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Beşiktaş'ın takibindeki Akor Adams ile Hollanda devi Ajax da ilgileniyor. Norveç ekibi de iki kulübün rekabetinden yararlanarak golcüsünden 5-6 milyon euro kazanmak niyetinde. 

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