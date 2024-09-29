Beşiktaş'ın rakibi 4 gol attı, kazandı!

Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Frankfurt, deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaştı. Holstein Stadı'ında oynanan maçı konuk ekip 4-2 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Omar Marmoush, 47. dakikada Matanovic, 74. dakikada ise Tuta kaydetti. Holstein'in golleri ise 30 ve 50. dakikalarda Machino'dan geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt ligde puanını 12'ye çıkardı ve haftayı 2. sırada tamamladı. Holstein ise 1 puanda kaldı.
Frankfurt, 3 Ekim Perşembe günü temsilcisimiz Beşiktaş ile karşılaşacak. Holstein Kiel iseligde Leverkusen ile oynayacak.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Omar Marmoush, 47. dakikada Matanovic, 74. dakikada ise Tuta kaydetti. Holstein'in golleri ise 30 ve 50. dakikalarda Machino'dan geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt ligde puanını 12'ye çıkardı ve haftayı 2. sırada tamamladı. Holstein ise 1 puanda kaldı.
Frankfurt, 3 Ekim Perşembe günü temsilcisimiz Beşiktaş ile karşılaşacak. Holstein Kiel iseligde Leverkusen ile oynayacak.