Beşiktaş'ın Premier Lig ekipleriyle ''Lerma'' yarışı!

Beşiktaş, Bournemouth'tan ayrılacak olan 28 yaşındaki futbolcu için West Ham United ve Crystal Palace ile yarışıyor. Siyah-beyazlılar bu transfer için sezon sonunu bekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Premier Lig ekipleriyle ''Lerma'' yarışı!
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16 Mayıs 2023 10:02
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 10:08
Gelecek sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, orta saha için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 6 numara bölgesine takviye için kolları sıvarken, Jefferson Lerma da gündeme geldi.

Uzun süredir Villarreal'in de ilgilendiği futbolcuya, Premier Lig'den iki ciddi talip çıktı. İngiltere'de Bournemouth forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu, takımdan ayrılmayı planlıyor. 2018 yazında 30.5 milyon Euro bonservisle Levante'den transfer edilen Lerma, bu süreçte gösterdiği performansla Ada'da kendini kabul ettirdi.

Premier Lig'de bu sezon 35 maça çıkan, 3075 dakika sahada kalıp 5 de gol atan futbolcuya West Ham United ve Crystal Palace da talip oldu. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş dışında İngiliz ekipleriyle de görüşmelere başladığı ifade edildi. 

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