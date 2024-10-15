Beşiktaş'ın Portekiz gücü: Gedson ve Rafa

Gedson Fernandes ve Rafa Silva, bu sezon yakaladıkları uyumla dikkatleri üzerlerine çekti. Beşiktaş 'ın yıldızlarıve, bu sezon yakaladıkları uyumla dikkatleri üzerlerine çekti.

kariyer sezonunu yaşarken,ise nokta transfer olduğunu gösterdi. Ancak bu iki oyuncunun yükü de fazla oldu... Takımın en çok süre alan oyuncuları konumunda bulunan Portekizliler, 12 maçın tamamında 11'de yer aldı. Gedson, 1037 dakika şans bulurken Rafa Silva ise 1033 dakika oynadı.Ayrıcal atıpyaparak Immobile'den sonra takıma en fazla skor katkısı sağlayan isim oldu.da sahada yer alma süresinde olduğu gibi gol katkısında da vatandaşını takip etti. Yıldız futbolcu, şu ana deklistenin üçüncü sırasında yerini aldı.