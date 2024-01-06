Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy

Son iki karşılaşmada 2 gol atan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarın beğenisini kazandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 10:35
Son güncelleme 06 Ocak 2024 10:36
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah Beyazlılar'ın 2005 doğumlu golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa'ya attığı golle üst üste 2. golünü kaydetti.

18 yaşındaki futbolcu, diğer golünü ise Hatayspor karşılaşmasında atmıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında da toplam 7 mücadelede forma giyen Semih, Siyah-Beyazlı takımın evinde 3-1 kazandığı KF Tirana maçında da ağları 1 kez havalandırmıştı.

Taraftarın sevgilisi oldu

Genç oyuncu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla başta teknik heyet olmak üzere tüm taraftarın beğenisini kazandı. Genç oyuncu oyundan alındığı sırada tüm taraftarlar oyuncuyu ayakta alkışladı.

Sözleşmesi yenilenmişti

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin 11'de görev verdiği Kılıçsoy, 81. dakikada yerini Emirhan Delibaş'a bıraktı. Genç Semih'in performansı, Kartal'a puan için yeterli olmadı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi hafta içerisinde uzatıldı. 18 yaşındaki santrforun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery