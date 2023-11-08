Beşiktaş'ın parlayan ismi: Salih Uçan

Beşiktaş'ta Salih Uçan mutluluğu yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu gösterdiği performansla siyah-beyazlı teknik heyetin beğenisini kazanıyor.
Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Salih Uçan, Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.
Antalyaspor karşılaşmasında da 1 asist yapan Salih, orta sahadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Bu sezon 7 gole katkıyla bu alanda takımının en efektif isimleri arasında yer alan Salih, kadroda ön plana çıkıyor.
Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Salih Uçan, Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.
Antalyaspor karşılaşmasında da 1 asist yapan Salih, orta sahadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Bu sezon 7 gole katkıyla bu alanda takımının en efektif isimleri arasında yer alan Salih, kadroda ön plana çıkıyor.