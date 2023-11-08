Beşiktaş'ın parlayan ismi: Salih Uçan

Beşiktaş'ın orta sahadaki ismi Salih Uçan, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ın parlayan ismi: Salih Uçan
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08 Kasım 2023 10:32
Son güncelleme 08 Kasım 2023 10:40
Beşiktaş'ta Salih Uçan mutluluğu yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu gösterdiği performansla siyah-beyazlı teknik heyetin beğenisini kazanıyor.

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Salih Uçan, Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

Antalyaspor karşılaşmasında da 1 asist yapan Salih, orta sahadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bu sezon 7 gole katkıyla bu alanda takımının en efektif isimleri arasında yer alan Salih, kadroda ön plana çıkıyor. 



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