Beşiktaş'ın orta sahasında üretim durdu!

Beşiktaş'ın orta sahasında forma giyen futbolcular geride kalan 10 haftada beklentilerin altında kaldı. İşte siyah-beyazlı futbolcularla ilgili detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın orta sahasında üretim durdu!
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20 Ekim 2022 11:35
Spor Toto Süper Lig'de 10 haftalık periyot geride kalırken Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncuları ofansif açıdan beklentilerin altında kaldı.

6 İSİMDEN SADECE 2 GOL 2 ASİST

Siyah-beyazlı takımda merkezde görev alan 6 isimden sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı alınabildi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve fırsat transferi olarak değerlendirilen Dele Alli 1 gol attı.

ISMAEL DAHA FAZLA KATKI BEKLİYOR

Salih Uçan 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, Gedson Fernandes ise sadece 1 asist yapabildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu durumun farkında. Fransız çalıştırıcı, orta sahadaki oyuncularından daha fazla katkı bekliyor. 

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