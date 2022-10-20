6 İSİMDEN SADECE 2 GOL 2 ASİST

ISMAEL DAHA FAZLA KATKI BEKLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de 10 haftalık periyot geride kalırken Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncuları ofansif açıdan beklentilerin altında kaldı.Siyah-beyazlı takımda merkezde görev alan 6 isimden sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı alınabildi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve fırsat transferi olarak değerlendirilen Dele Alli 1 gol attı.Salih Uçan 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, Gedson Fernandes ise sadece 1 asist yapabildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu durumun farkında. Fransız çalıştırıcı, orta sahadaki oyuncularından daha fazla katkı bekliyor.