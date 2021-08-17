Beşiktaş'ın orta saha için asıl planı Elneny

Orta saha çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Elneny için pusuda. Siyah-beyazlılar, Arsenal'le 1 senelik sözleşmesi kalan ve kontrat uzatmayacak olan Mısırlı yıldızın durumunu yakından takip ederken Fernando transferine de buna göre yön verecek

Haber; Haberturk
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Beşiktaş'ın orta saha için asıl planı Elneny
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17 Ağustos 2021 12:24
Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta gözler orta saha ve stoper bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Son olarak forvete Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kiralayan siyah-beyazlıların orta saha için de gözünün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, 2 sezon önce de kiralık olarak forma giyen Arsenalli Muhamed Elneny'nin durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan ve sözleşme uzatmayacak olan Mısırlı yıldızı yeniden kadroya katmayı hedeflerken, her konuda anlaşmaya varılan Fernando transferinin de bu nedenle bekletildiği öğrenildi.

Kartal, Arsenal'e 29 yaşındaki futbolcunun son sezondaki maaşını birlikte ödeme teklifi yaparken yeni kontrat için oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

SERGEN YALÇIN KALMASINI ÇOK İSTEMİŞTİ

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak gelen Elneny, sergilediği performansla büyük alkış alırken Abdullah Avcı'nın yerine göreve Sergen Yalçın sezon değerlendirmesini yaptığı basın toplantısında "'Keşke gitmese dediğim oyuncu; Mohamed Elneny" ifadelerini kullanmıştı. 


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