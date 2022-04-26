Beşiktaş'ın Onyekuru için planı kiralama

Beşiktaş'ın, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru ile ilgilendiği belirtildi.



İLK AŞAMADA KİRALIK!



Yunan basını, Beşiktaş'ta Cyle Larin'in takımdan ayrılacağını ve Kanadalı futbolcu yerine düşünülen ismin Onyekuru olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlı ekibin, Nijeryalı kanat oyuncusunu ilk aşamada kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



BU SEZON BİR GOL ATTI



Olympiakos'un ise, geçtiğimiz yaz Monaco'dan 4.5 milyon euro'ya bonservisini aldığı Onyekuru'yu, ekonomik olarak doyurucu bir teklif olmaması durumunda bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.



Bu sezon Yunan ekibinde 27 maçta sahaya çıkan Henry Onyekuru, bir gol, bir asistlik performans sergiledi.



3 DÖNEM GALATASARAY'DA OYNADI



24 yaşındaki futbolcu; 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 3 dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi. 2018-2019 sezonunu Galatasaray'da tamamlayan Onyekuru, diğer sezonların ise ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda oynadı.





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