Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimden sağ bek takviyesi istemişti. Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut var.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kayserisporlu oyuncu, Beşiktaş'a gelmek istiyor.İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'tan haber bekliyor. Ancak Ocak ayında makul bir rakama sonuçlanması beklenen transfer, Kayserispor'un tavrı nedeniyle zora girdi.Kayserispor, oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemiyor. Bu nedenle Anadolu ekibi, oyuncuya yeni sözleşme yapıp fiyat yükseltmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise Onur'un Beşiktaş'a gelmek istemesini kullanarak, ocak döneminde işi bitirmenin peşinde.1.79 boyundaki oyuncu, bu sezon Kayserispor'da 14 maça çıktı. Başarılı oyuncu 2 gol attı. Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi. Onur Bulut'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.Onur kariyerinde Alanyaspor, Rizespor, E. Braunschweig, Freiburg ve Bochum gibi takımlarda da forma giymişti. Onur Bulut 1 kez de A Milli Takım formasını giydi.