Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile yükselişi sürüyor!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan aldı.



Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 ve Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.





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