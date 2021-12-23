Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile yükselişi sürüyor!

Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Önder Karaveli ile 3 maçta 7 puan topladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile yükselişi sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2021 23:51
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan aldı.

Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 ve Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.